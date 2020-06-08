8 Июнь 2020 2020-06-08T15:25:14+03:00

В Орловской области автомобилист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Фото: региональная Госавтоинспекция

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В субботу, 6 июня, деревне Долгое Верховского района Автомобилист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в начале 11 часов ночи.

«ВАЗ» ехал по Славянской улице, нарушил правило расположения на проезжей части и допустил столкновение с мотоциклом в районе дома 8А.

- Водитель автомобиля оставил место происшествия. Мотоциклист получил телесные повреждения. Водитель «ВАЗ» уже разыскан, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU