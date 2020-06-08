Орловец попался на хранении марихуаны в пачке от сигарет
В Новосильском районе 33-летний мужчина попался на хранении марихуаны. Орловец спрятал «запрещенку» в пачке от сигарет и хранил его гараже.
В поле зрения сотрудников полиции мужчина попался во время проверки поступившей информации о незаконном обороте наркотиков. Вскоре она подтвердилась – изъятое сухая растительная масса оказалась марихуаной массой порядка 8 граммов. Это подтвердили исследования в ЭКЦ регионального УМВД.
- Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). Как пояснил мужчина, наркосодержащее растение он обнаружил дикорастущим, сорвал, измельчил и высушил его. Запрещенное к обороту вещество хранил для личного употребления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU