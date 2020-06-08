Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 июня
В Орловской области на 8 июня 2020 года коронавирусом заразилось 2967 человек. Мы рассказываем, какова география распространения заболевания.
Информацию озвучил оперативный штаб региона. Больше всего человек заболели коронавирусом в Орле - 1335 зараженных. Далее Мценск и Мценский район - 394 инфицированных, Орловский район - 273, Болховский - 102 человека.
Более 50 случаев заражения также выявлено в следующих районах: .Ливны и Ливенский район - 85, Новодеревеньковский - 71, Дмитровский - 66, Хотынецкий и Урицкий - 64, Свердловский - 55, Новосильский - 53, Шаблыкинский - 50 ровно.
Меньше 50 человек заразились COVID-19 в Знаменском районе - 47, Глазуновском - 44, Верховском - 40, Покровском - 38, Троснянском - 27, Колпнянском - 26, Залегощенском - 24, Малоархангельском - 23, Кромском - 22, Должанском - 18, в Корсаковском и Краснозоренском по 16, меньше всего в Сосковском - 16 человек.
У соседей Орловской области динамика на сегодня такая. В Тульской области 4,7 тысячи заболевших, в Калужской 4,6, в Брянской 4,4 в Курской 3,5, меньше в Липецкой - 2637 зараженных.
Информация оперативного штаба
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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