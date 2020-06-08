2020-06-08T13:29:28+03:00
Общество

В Орловской области стартовала акция "Окна России"

Жителям региона предлагают украсить свои окна патриотическими рисунками на 12 июня
Наталья Меркулова
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В Орловской области стартовала акция "Окна России"В Орловской области стартовала акция "Окна России"
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Жителей Орловской области приглашают встретить очередной праздник дома и поучаствовать во Всероссийской акции «Окна России». Орловцам предлагают украсить окна патриотическими рисунками и надписями.

Для тех, кто захочет поучаствовать подготовили специальные трафареты и идеи для оформления. Кроме того, в рамках акции можно сфотографировать свое красиво украшенное окно, разместить его в соцсетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию и #МояРоссия. Желательно добавить к фото небольшой рассказ о своем городе, дворе и малой Родине.

- Акция посвящена Дню России и проводится с 5 июня по 12 июня, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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