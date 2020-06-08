8 Июнь 2020 2020-06-08T13:09:17+03:00

В Орле проверили, почему канализация в Вятском Посаде стекает в реку Фото: Наталья Меркулова

На должностных лиц составили протоколы, но ситуация пока не изменилась

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Прокуратура Орловской области провела проверку по факту стока канализации поселка Вятский Посад в реку Рыбница. Причиной загрязнения стали обветшалые канализационные коллекторы.

Небольшой ров рядом с поселком заполнен канализационными стоками, которые стекают в реку. При этом никаких защитных сооружений на пути потока нет, а эксплуатирующего канализационные сети МУПа нет прав на такое использование реки.

- По результатам проверки в отношении должностного лица эксплуатирующей организации составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Использование водного объекта без документов», «Невыполнение требований по оборудованию объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения» и «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Как оказалось, МУП «Орловский теплосервис» уже привлекали к ответственности из-за стоков в реку. Но ничего не изменилось. Не изменила ситуацию и администрация Орловского района.

Сейчас Прокуратура обратилась с иском в суд на предприятие и местную администрацию, чтобы те предприняли необходимые меры и остановили несанкционированный сброс нечистот в реку.

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ИСТОЧНИК KP.RU