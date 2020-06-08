МЧС проверяет пожарную безопасность в орловских оздоровительных лагерях

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:53:47+03:00

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1 июня в Орловской области стартовала Межведомственная комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей. К проверке мест летнего отдыха уже подключились и сотрудники МЧС.

Особое внимание инспекторы пожарного надзора уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарной автоматики, связи и оповещения, состоянию источников противопожарного водоснабжения, электрооборудованию, и установке на территории пожарных стендов.

Одним из первых комиссию принимал оздоровительно-образовательный центр «Ёлочка» в Болховском районе. Сотрудниками МЧС России проверяли знания сотрудников правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара и других ЧС.

- Работа по обеспечению пожарной безопасности проводится в центре не только во время летних каникул, а круглогодично. Поэтому проблемных вопросов в ходе приемки не возникло. По результатам проведенного обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Центр готов к приему детей для отдыха, - рассказал «КП» Артем Игнатцев, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Болховскому району.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуации открытие пришкольных оздоровительных лагерей в этом году отменяется. В целом же летняя оздоровительная кампания будет проходить в июле-августе.

ИСТОЧНИК KP.RU