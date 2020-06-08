2020-06-08T11:23:20+03:00
Общество

В Орле стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

Жители города могут подарить детям канцтовары и предметы для творчества
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орле стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Организовал событие женский монастырь святой Ксении Петербургской. Подарки передадут для нуждающихся детей в Дмитровском районе.

Горожане могут передать в дар карандаши, ручки, фломастеры, пластилин, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, пеналы, рюкзаки, тетради, файлы, бумагу А4, кисточки и так далее. Главное, что все они были новыми.

- На период карантина прием осуществляется только по предварительной договоренности. Принести канцтовары можно будет по адресу: переулок Воскресенский, 16, 2 этаж. Акция будет проходить с 1 июня по 30 сентября, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.

Информацию можно уточнить у координатора сбора по телефону +7 (960) 648-57-11 (Евгений Гуров), а также на официальной странице монастыря в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области автомобилист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП
Орловец попался на хранении марихуаны в пачке от сигарет
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 июня
В Орловской области стартовала акция "Окна России"
В Орле проверили, почему канализация в Вятском Посаде стекает в реку
СК начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на девушку в Орле
1 июля в Орле пройдет голосование по благоустройству города
МЧС проверяет пожарную безопасность в орловских оздоровительных лагерях
В Орле стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»
Коронавирус в Орловской области:на 8 июня заболели еще 97 человек
Орловцу пришлось через суд возвращать в магазин наушники за 15 тысяч рублей
В Орле на Плещеевской ограничат движение до конца июля
На выходных в Орловской области сгорел жилой дом
Пожилого орловца задержали за убийство собственного сына
Весомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение авто
Под Орлом легковушка врезалась в иномарку, дорожный знак и дерево
Под Орлом «Тойота» сбила 6-летнего мальчика на велосипеде
В Орловской области опубликуют сборник архивных документов об оккупации
Орловец в открытую обворовал продуктовый магазин во Мценске
В каких районах Орловской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
7 июня: в Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусом
На новой неделе в Орел придет настоящая летняя жара
Орловец стащил запчасти от холодильника и попал под стражу
Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручей
В Орле проверяют информацию о вспышке коронавируса в областной больнице