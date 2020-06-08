8 Июнь 2020 2020-06-08T11:23:20+03:00

Жители города могут подарить детям канцтовары и предметы для творчества

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В Орле стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Организовал событие женский монастырь святой Ксении Петербургской. Подарки передадут для нуждающихся детей в Дмитровском районе.

Горожане могут передать в дар карандаши, ручки, фломастеры, пластилин, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, пеналы, рюкзаки, тетради, файлы, бумагу А4, кисточки и так далее. Главное, что все они были новыми.

- На период карантина прием осуществляется только по предварительной договоренности. Принести канцтовары можно будет по адресу: переулок Воскресенский, 16, 2 этаж. Акция будет проходить с 1 июня по 30 сентября, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.

Информацию можно уточнить у координатора сбора по телефону +7 (960) 648-57-11 (Евгений Гуров), а также на официальной странице монастыря в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU