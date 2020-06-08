Коронавирус в Орловской области:на 8 июня заболели еще 97 человек
В Орловской области еще 97 человек заразились коронавирусом. Таким образом регион вплотную приблизился к отметке в 3 тысячи заболевших: на 8 июня 2020 года количество зараженных коронавирусом составляет 2967 человек.
Последние несколько дней динамика заболеваемости в регионе отнюдь не веселая. Три дня подряд количество зараженных за сутки превышало сотню, сегодня на границе с этой цифрой. По данным федерального оперштаба по выздоровлению за последний день выписано 10 человек. В общей сложности выздоровело 1474 человека. Скончались за весь период 32 орловца.
Информация оперативного штаба
В стране в целом за сутки выявлено 8 985 новых зараженных. В общей сложности заразились COVID-19 в России 476 658 человек. Скончался 5971 пациент. Что касается выздоровлений, то за минувший день в регионах выписались из больниц 3957 человек.
Информация оперативного штаба
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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