2020-06-08T10:56:17+03:00
Общество

Орловцу пришлось через суд возвращать в магазин наушники за 15 тысяч рублей

Отец хотел сделать своему ребенку подарок, а в итоге погряз в судебных тяжбах
Наталья Меркулова
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Орловцу пришлось через суд возвращать в магазин брендовые наушники за 15 тысяч рублейОрловцу пришлось через суд возвращать в магазин брендовые наушники за 15 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Орловцу пришлось через суд возвращать в магазин брендовые наушники почти за 15 тысяч рублей. Отец купил их в подарок своему ребенку, но дома выяснилось, что они не подошли по форме и размеру. Здесь и начались «приключения».

Мужчина попытался вернуть и обменять товар в магазин. Однако там ему ответили отказом, заявив, что наушники не подлежат обмену, да и заводская упаковка не сохранилась. Доказывать обратное орловцу пришлось в мировом суде.

Независимые эксперты провели исследование и подтвердили, что никаких технических повреждений на наушниках нет.

- Наушники не отнесены к Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. В связи с этим в пользу орловца взыскана стоимость наушников, неустойка в размере 5 тысяч рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи, штраф 5 тысяч рублей и 6 тысяч на оплату судебной экспертизы, - рассказали «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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