В Орле на Плещеевской ограничат движение до конца июля

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:38:40+03:00

В Орле на еще одной улице вводится ограничение движения Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орле на еще одной улице вводится ограничение движения. На Плещеевской будут ремонтировать тротуары.

- В связи с производством работ по ремонту тротуаров с 8 июня по 27 июля 2020 будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке от Наугорского шоссе до ул. Парижской коммуны, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Водителям стоит быть внимательнее на указанном участке и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, до конца августа действует ограничение для проезда транспорта еще по нескольким улицам. Так, ремонт идет на Герцена и Старо-Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU