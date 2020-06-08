В Орле на Плещеевской ограничат движение до конца июля
В Орле на еще одной улице вводится ограничение движения. На Плещеевской будут ремонтировать тротуары.
- В связи с производством работ по ремонту тротуаров с 8 июня по 27 июля 2020 будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке от Наугорского шоссе до ул. Парижской коммуны, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.
Водителям стоит быть внимательнее на указанном участке и планировать свой маршрут заранее.
Напомним, до конца августа действует ограничение для проезда транспорта еще по нескольким улицам. Так, ремонт идет на Герцена и Старо-Московской.
ИСТОЧНИК KP.RU
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