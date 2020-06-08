На выходных в Орловской области сгорел жилой дом
В воскресенье, 7 июня, в деревне Высокое Покровского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых одноэтажных домов на улице Раздольной.
Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 19.18. На место происшествия незамедлительно пожарные ПЧ-31 и ПСЧ-30.
- В результате пожара кровля обрушилась, дом выгорел изнутри по всей площади. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего и размер ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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