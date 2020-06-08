2020-06-08T10:23:33+03:00
Происшествия

Пожилого орловца задержали за убийство собственного сына

Пьяный, он напал на молодого мужчину с ножом
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Жителя Орла задержали за убийство собственного сына. Он напился и в качестве аргумента для решения пьяного конфликта выбрал нож.

Кровавая трагедия произошла в воскресенье, 7 июня. Пожилой орловец перебрал со спиртным и стал ссориться со своим 32-летним сыном. В какой-то момент он схватился за нож и ударил им своего ребенка. Рана оказалась смертельной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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