Пожилого орловца задержали за убийство собственного сына
Жителя Орла задержали за убийство собственного сына. Он напился и в качестве аргумента для решения пьяного конфликта выбрал нож.
Кровавая трагедия произошла в воскресенье, 7 июня. Пожилой орловец перебрал со спиртным и стал ссориться со своим 32-летним сыном. В какой-то момент он схватился за нож и ударил им своего ребенка. Рана оказалась смертельной.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU