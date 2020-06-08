2020-06-08T10:26:01+03:00
Общество

Весомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение авто

Мужчина разом заплатил 100 тысяч рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Весомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение автоВесомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение автоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Покровском районе Орловской области судебным приставам пришлось запретить нерадивому отцу управлять его автомобилем, чтобы добиться выплаты алиментов. Мужчина платил их через раз и не полностью. В итоге задолжал 100 тысяч рублей.

Орловца предупредили, если он сядет за руль и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности - обязательным работам или лишения водительских прав на 1 год.

- Узнав о наложенных ограничениях и перспективе остаться без водительского удостоверения, гражданин поспешил оплатить задолженность по алиментам в полном объеме. В настоящее время мужчина регулярно выплачивает денежные средства на содержание ребенка в установленном законом объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле на Плещеевской ограничат движение до конца июля
На выходных в Орловской области сгорел жилой дом
Пожилого орловца задержали за убийство собственного сына
Весомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение авто
Под Орлом легковушка врезалась в иномарку, дорожный знак и дерево
Под Орлом «Тойота» сбила 6-летнего мальчика на велосипеде
В Орловской области опубликуют сборник архивных документов об оккупации
Орловец в открытую обворовал продуктовый магазин во Мценске
В каких районах Орловской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
7 июня: в Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусом
На новой неделе в Орел придет настоящая летняя жара
Орловец стащил запчасти от холодильника и попал под стражу
Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручей
В Орле проверяют информацию о вспышке коронавируса в областной больнице