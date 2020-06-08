Весомый аргумент: орловец заплатил алименты на ребенка, лишившись прав на вождение авто

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:26:01+03:00

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В Покровском районе Орловской области судебным приставам пришлось запретить нерадивому отцу управлять его автомобилем, чтобы добиться выплаты алиментов. Мужчина платил их через раз и не полностью. В итоге задолжал 100 тысяч рублей.

Орловца предупредили, если он сядет за руль и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности - обязательным работам или лишения водительских прав на 1 год.

- Узнав о наложенных ограничениях и перспективе остаться без водительского удостоверения, гражданин поспешил оплатить задолженность по алиментам в полном объеме. В настоящее время мужчина регулярно выплачивает денежные средства на содержание ребенка в установленном законом объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU