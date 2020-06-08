Под Орлом легковушка врезалась в иномарку, дорожный знак и дерево
В субботу, 6 июня, на 391 км автодороги М-2 Крым произошла авария. Отечественная легковушка «ВАЗ-2115» врезалась сразу в несколько препятствий.
Инцидент случился в районе 12 часов дня. 49-летний водитель «ВАЗа» ехал со стороны Москвы в сторону Курска. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в следовавший впереди «Мицубиси-Кольт», затем в дорожный знак.
Далее легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.
- В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение нейрохирургии, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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