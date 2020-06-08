Под Орлом «Тойота» сбила 6-летнего мальчика на велосипеде

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:35:38+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в селе Звягинки Орловского района произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» сбил 6-летнего мальчика на велосипеде.

Инцидент произошел в районе полпервого дня около дома №32 по улице Молодежной на перекрестке с улицей Колхозной. Иномарка под управлением 35-летнего водителя ехала со стороны автодороги Орел-Брянск.

- 6-летний ребенок ехал в это время на велосипеде без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения с места аварии доставлен в Детскую областную клиническую больницу. Госпитализирован в отделение травматологии, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU