8 Июнь 2020 2020-06-08T08:59:08+03:00

Орловец в открытую обворовал продуктовый магазин во Мценске Фото: Архив "КП"

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Во Мценске полицейские задержали 32-летнего мужчину, ограбившего магазин на глазах продавцов. Невозмутимый амчанин взял приглянувшиеся ему продукты и отправился мимо кассы на выход.

Сотрудники торговой точки попробовали его остановить, но в ответ только нарвались на грубость. Оттолкнув одного из продавцов, мужчина скрылся.

Вычислить продуктового воришку удалось благодаря записям видеокамер и показаниям свидетелей. Вскоре его личность была установлена.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Данный гражданин в настоящее время является фигурантом других уголовных дел. Ведется следствие, подозреваемый задержан, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU