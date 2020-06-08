Орловец в открытую обворовал продуктовый магазин во Мценске
Во Мценске полицейские задержали 32-летнего мужчину, ограбившего магазин на глазах продавцов. Невозмутимый амчанин взял приглянувшиеся ему продукты и отправился мимо кассы на выход.
Сотрудники торговой точки попробовали его остановить, но в ответ только нарвались на грубость. Оттолкнув одного из продавцов, мужчина скрылся.
Вычислить продуктового воришку удалось благодаря записям видеокамер и показаниям свидетелей. Вскоре его личность была установлена.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Данный гражданин в настоящее время является фигурантом других уголовных дел. Ведется следствие, подозреваемый задержан, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU