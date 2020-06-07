В каких районах Орловской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:11:59+03:00

Географии распространения заболевания в Орловской области на 7 июня 2020 года

Рассказываем о географии распространения заболевания по региону на 7 июня 2020 года

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В Орловской области на 7 июня 2020 года подтверждено 2870 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем о географии распространения болезни по региону.

В конце недели в Орле количество инфицированных COVID-19 составило 1292. На втором месте по числу заражений город Мценск и Мценский район - 389 случаев, далее идет Орловский район - 262 случаев, Болхов и Болховский район - 99 заболевших.

Районы, в которых более шестидесяти фактов инфицирования коронавирусом: Ливны и Ливенский район - 76, Дмитровский и Новодеревеньковский – по 66, Хотынецкий- 63, Урицкий - 60, Свердловский - 55, Новосильский - 53.

Районы, где заразились вирусом менее пяти десятков человек: Знаменский - 44, Шаблыкинский - 49, Глазуновский - 43, Верховский - 40, Покровский - 37.

Есть несколько районов, в которых менее 30 случаев заболевания, это: Залегощенский, Колпнянский и Малоархангельский – по 23, и Троснянский - - 25, Кромской и Должанский – по 18, Краснозоренский и Корсаковский - 16.

Меньше всего заразившихся коронарирусом по последним данным в Сосковском районе. Там выявлено 14 случаев заражения за весь период пандемии.

Выздоровело уже 1464 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU