7 июня: в Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусом
В Орловской области число зараженных коронавирусом выросло до 2870 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 7 июня 2020 года.
Сегодня оперативный штаб сообщил о еще 110 фактах инфицирования жителей региона коронавирусом. Таким образом, уже три дня число новых выявленных случаев превышает показатель в сотню заразившихся.
Излечиться и выписаться из больниц за последние сутки смогли всего 2 орловца. Общее число выздоровевших за весь период пандемии – 1464 человека. Умерло от коронавируса за все время 32 человека.
Что же касается ситуации в стране в целом, то оперативный штаб сообщает о 8 984 в 84 регионах РФ.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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