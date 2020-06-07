2020-06-07T11:12:42+03:00
Общество

7 июня: в Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусом

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 7 июня 2020 года
Наталья Меркулова
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В Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусомВ Орловской области зафиксировали еще 110 случаев заражения коронавирусом
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В Орловской области число зараженных коронавирусом выросло до 2870 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 7 июня 2020 года.

Сегодня оперативный штаб сообщил о еще 110 фактах инфицирования жителей региона коронавирусом. Таким образом, уже три дня число новых выявленных случаев превышает показатель в сотню заразившихся.

Излечиться и выписаться из больниц за последние сутки смогли всего 2 орловца. Общее число выздоровевших за весь период пандемии – 1464 человека. Умерло от коронавируса за все время 32 человека.

Что же касается ситуации в стране в целом, то оперативный штаб сообщает о 8 984 в 84 регионах РФ.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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