2020-06-07T09:47:27+03:00
Общество

На новой неделе в Орел придет настоящая летняя жара

Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов
Наталья Меркулова
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На новой неделе в Орел придет настоящая летняя жараНа новой неделе в Орел придет настоящая летняя жараФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущая рабочая неделя порадует орловцев настоящей летней погодой. Столбики термометров постепенно поднимутся выше +30 градусов. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.

В понедельник, 8 июня, днем воздух прогреется до +27, ночью +15. Временами возможен дождь. Облачно с прояснениями. Ветер будет дуть с юго-востока и будет достигать всего 2 м/с. Атмосферное давление в этот день – 746 мм рт.ст.

9 числа в Орловской области потеплеет еще на один градус. Днем столбики термометра поднимутся до +28, ночью до +16. По-прежнему местами возможен небольшой дождь, но и солнышко тоже успеет порадовать. Ветер 3 м/с сохранит свое направление. Атмосферное давление тоже останется прежним.

10 июня в регионе +28 днем и +17 градусов ночью. Со среды до субботы восточный ветер будет достигать силы 3 м/с и не изменит направление. Атмосферное давление в этот день 745 мм рт.ст. Переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Четверг, 11 июня, по прогнозам синоптиков, будет ясным и без осадков. Дневная температура уже достигнет +30 градусов. Атмосферное давление - 744 мм рт.ст.

В праздничный День России, 12 июня, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Воздух прогреется уже до +31 градуса днем и +17 в ночное время. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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