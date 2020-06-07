7 Июнь 2020 2020-06-07T09:07:16+03:00

Орловец стащил запчасти от холодильника и попал под стражу Фото: Архив "КП"

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В Ливнах полицейские задержали молодого человека, который решил поживиться добычей с чужой дачи. Орловец обворовал пенсионерку на 8 тысяч рублей.

Мужчина пробрался в дачный дом через окно и вынес комплектующие от холодильника и микроволновую печь. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым оказался ранее судимый 25-летний ливенец. Он признался в содеянном. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение краденого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU