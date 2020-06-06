2020-06-06T22:26:52+03:00
Происшествия

Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручей

Трагедия произошла 6 июня в Знаменском районе
Наталья Меркулова
Поделиться:
Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручейСмертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 июня, в Орловской области погиб 9-летний мальчик. Ребенок переходил ручей по самодельной переправе, упал и уже не смог выбраться на берег. Помощи рядом не оказалось. Малыш утонул.

Трагедия произошла в селе Коптево Знаменского района. К расследованию происшествия уже подключился региональный Следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Допрашиваются родственники потерпевшего, соседи, должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручей
В Орле проверяют информацию о вспышке коронавируса в областной больнице
Во Мценске водитель не справился с управлением и протаранил дерево
Число заболевших коронавирусом в Орловской области достигло 2760 человек
Орловским ветеранам подарят телефоны с бесплатной связью
В Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову
В Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьями
Общественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле
В Пушкинский день орловцы смогут опробовать аудиогид и интерактивную карту
Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий
На выходных в Орле резко потеплеет
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 лет
В Орле появилось отделение Российского исторического общества
МЧС: купальный сезон в Орловской области еще не начался
Более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с орловских кладбищ
В Орле демонтируют часть здания рухнувшего спортзала на Наугорском шоссе
Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"
Антирекорд: за сутки в Орловской области коронавирусом заболели более 120 человек
5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске
Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом
В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира