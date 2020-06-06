Смертельная переправа: в Орловской области ребенок утонул, переходя ручей

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:26:52+03:00

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Сегодня, 6 июня, в Орловской области погиб 9-летний мальчик. Ребенок переходил ручей по самодельной переправе, упал и уже не смог выбраться на берег. Помощи рядом не оказалось. Малыш утонул.

Трагедия произошла в селе Коптево Знаменского района. К расследованию происшествия уже подключился региональный Следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Допрашиваются родственники потерпевшего, соседи, должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU