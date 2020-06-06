В Орле проверяют информацию о вспышке коронавируса в областной больнице

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:02:00+03:00

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Региональная Прокуратура начала проверку в Орловской областной клинической больнице. По информации СМИ, подтвержденной 4 июня в ходе онлайн-брифинга с главой департамента здравоохранения Иван Залогин, здесь произошло заражение коронавирусом пациентов и медиков.

Напомним, это уже не первый случай, когда вспышка заболевания происходит в общественных организациях. Ранее ведомство взялось за проверку по факту заражения в Доме ребенка в Орле, психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением и Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района. По последнему уже идет расследование уголовного дела.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение в больнице санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере здравоохранения, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU