6 Июнь 2020 2020-06-06T14:36:06+03:00

Во Мценске водитель не справился с управлением и протаранил дерево. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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5 июня на улице Автомагистраль во Мценском районе Орловской области произошло ДТП. 27-летний водитель «Шеврале» не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария произошла днем в 12.40. На месте происшествия работали сотрудники МО МВД России «Мценский» и пожарные СПЧ-10.

- Мужчина получил телесные повреждения. С места ДТП он был госпитализирован в ЦРБ, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU