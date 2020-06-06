Во Мценске водитель не справился с управлением и протаранил дерево
5 июня на улице Автомагистраль во Мценском районе Орловской области произошло ДТП. 27-летний водитель «Шеврале» не справился с управлением и врезался в дерево.
Авария произошла днем в 12.40. На месте происшествия работали сотрудники МО МВД России «Мценский» и пожарные СПЧ-10.
- Мужчина получил телесные повреждения. С места ДТП он был госпитализирован в ЦРБ, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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