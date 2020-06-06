2020-06-06T14:12:18+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Орловской области достигло 2760 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 6 июня 2020 года
Наталья Меркулова
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В Орловской области число зараженных коронавирусом выросло до 2760 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 6 июня 2020 года.

Сегодня оперативный штаб сообщил о еще 111 фактах инфицирования жителей региона коронавирусом за последние сутки. Напомним, накануне в регионе подтвердилось рекордный случай – сразу 121 заболевший.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов тоже исчисляется десятками, но за сутки их количество не превысило число новых заразившихся. По данным оперштаба, из больниц выписались еще 53 орловца. Всего за весь период от коронавируса излечились 1462 человек. За прошедший день Орловщина оказалась на 39 месте среди регионов России по количеству выписанных.

- Региональная система здравоохранения продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Запущены в работу дополнительные коечные места для лечения ковид-пациентов в больнице им. Боткина. Ведется закупка СИЗов для медицинского персонала. Реализуются все необходимые меры для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, - рассказал губернатор Орловской области.

Что же касается ситуации в стране в целом, то оперативный штаб сообщает о 8855 заболевших в 84 регионах РФ. Всего заразилось COVID-19 458 689 человек. Скончалось за весь период 5725 пациента.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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