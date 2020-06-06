В Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову
4 июня в Орле прошло памятное событие - на доме № 35 по улице Салтыкова-Щедрина появилась мемориальная доска в честь советского журналиста, чекиста и собкора ТАСС Матвея Мартынова.
Матвей Матвеевич родился на Украине, но практически все его детство прошло на Орловщине, в деревне Семенково Кромского района. С 1940 по 1969 год он служил в органах госбезопасности, участвовал в Великой Отечественной.
Кроме того, журналист стал одним из первых исследователей орловского подполья в годы войны.
- Труды Матвея Матвеевича стали отправной точкой для работы многих журналистов и краеведов Орла. В результате его публикаций была восстановлена справедливость в отношении многих орловских подпольщиков — около сотни из них были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», - подчеркнул Сергей Ковальчук, председатель совета ветеранов УФСБ России по Орловской области.
Предложение увековечить его имя в истории города прозвучало еще в середине мая на одном из заседаний горсовета. Депутаты идею поддержали, а Департамент внутренней политики выделил необходимые средства.
ИСТОЧНИК KP.RU