2020-06-06T07:51:06+03:00
Общество

В Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову

Матвей Матвеевич был одним из первых исследователей орловского подполья в годы Великой Отечественной войны
Наталья Меркулова
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В Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову. Фото: скриншот с видео ГТРК-ОрелВ Орле установили мемориальную доску журналисту Матвею Мартынову. Фото: скриншот с видео ГТРК-Орел
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4 июня в Орле прошло памятное событие - на доме № 35 по улице Салтыкова-Щедрина появилась мемориальная доска в честь советского журналиста, чекиста и собкора ТАСС Матвея Мартынова.

Матвей Матвеевич родился на Украине, но практически все его детство прошло на Орловщине, в деревне Семенково Кромского района. С 1940 по 1969 год он служил в органах госбезопасности, участвовал в Великой Отечественной.

Кроме того, журналист стал одним из первых исследователей орловского подполья в годы войны.

- Труды Матвея Матвеевича стали отправной точкой для работы многих журналистов и краеведов Орла. В результате его публикаций была восстановлена справедливость в отношении многих орловских подпольщиков — около сотни из них были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», - подчеркнул Сергей Ковальчук, председатель совета ветеранов УФСБ России по Орловской области.

Предложение увековечить его имя в истории города прозвучало еще в середине мая на одном из заседаний горсовета. Депутаты идею поддержали, а Департамент внутренней политики выделил необходимые средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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