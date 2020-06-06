2020-06-06T07:44:53+03:00
Происшествия

В Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьями

Происшествие случилось в Железнодорожном районе города
Наталья Меркулова
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В Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьямиВ Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьямиФото: Архив "КП"
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В Железнодорожном районе Орла отдых в компании друзей закончился для местного жителя. Среди них оказался и незнакомец, который сразу его невзлюбил. Мужчины поссорились.

Вскоре конфликт перерос в грабеж. Неизвестный отобрал у орловца дорогой телефон и исчез, а владелец пропажи пошел в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вскоре личность подозреваемого по делу была установлена. Им оказался 24-летний житель облцентра. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного гаджета, стоимостью порядка 14 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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