6 Июнь 2020 2020-06-06T07:44:53+03:00

В Орле у мужчины украли телефон, когда он отдыхал с друзьями Фото: Архив "КП"

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В Железнодорожном районе Орла отдых в компании друзей закончился для местного жителя. Среди них оказался и незнакомец, который сразу его невзлюбил. Мужчины поссорились.

Вскоре конфликт перерос в грабеж. Неизвестный отобрал у орловца дорогой телефон и исчез, а владелец пропажи пошел в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вскоре личность подозреваемого по делу была установлена. Им оказался 24-летний житель облцентра. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного гаджета, стоимостью порядка 14 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU