Общественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле
В День эколога, 5 июня, орловские общественники решили привести в порядок Тургеневский бережок в городском парке культуры и отдыха. Здесь активисты Народного фронта убираются осенью и весной уже на протяжении пяти лет.
В этот раз мусора оказалось немного – всего несколько пакетов.
- В низовье склона Тургеневского бережка располагается барельеф с изображением героев рассказа писателя «Бежин луг». Рядом с барельефом проложена прогулочная дорожка. Обычно это место бывает замусоренным. В этом году мусора оказалось немного. Возможно, из-за того что действовал режим самоизоляции, – заметила Ирина Гончарова, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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