2020-06-06T07:20:29+03:00
Общество

Общественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле

Мусора оказалось немного
Наталья Меркулова
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Общественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле. Фото: Пресс-служба ОНФ Орловской областиОбщественники привели в порядок Тургеневский бережок в Орле. Фото: Пресс-служба ОНФ Орловской области
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В День эколога, 5 июня, орловские общественники решили привести в порядок Тургеневский бережок в городском парке культуры и отдыха. Здесь активисты Народного фронта убираются осенью и весной уже на протяжении пяти лет.

В этот раз мусора оказалось немного – всего несколько пакетов.

- В низовье склона Тургеневского бережка располагается барельеф с изображением героев рассказа писателя «Бежин луг». Рядом с барельефом проложена прогулочная дорожка. Обычно это место бывает замусоренным. В этом году мусора оказалось немного. Возможно, из-за того что действовал режим самоизоляции, – заметила Ирина Гончарова, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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