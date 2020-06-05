Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий
Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Орловской области вместе с оперативным отделом исправительной колонии №5 вычислили нечистого на руку коллегу. Сотрудник группы надзора с апреля по июнь проносил алкоголь и мобильники для осужденных.
«Запрещенку» мужчина согласился доставить за колючую проволоку за 26 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Подозреваемый вину признал и в содеянном раскаялся. В настоящее время производятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU