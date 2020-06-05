5 Июнь 2020 2020-06-05T16:53:31+03:00

Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий Фото: Архив "КП"

Он пронес алкоголь и 12 телефонов для осужденных

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Орловской области вместе с оперативным отделом исправительной колонии №5 вычислили нечистого на руку коллегу. Сотрудник группы надзора с апреля по июнь проносил алкоголь и мобильники для осужденных.

«Запрещенку» мужчина согласился доставить за колючую проволоку за 26 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Подозреваемый вину признал и в содеянном раскаялся. В настоящее время производятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU