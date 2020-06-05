2020-06-05T16:31:43+03:00
Общество

На выходных в Орле резко потеплеет

Читайте полный прогноз погоды на 6 и 7 июня
Наталья Меркулова
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На грядущих выходных в Орловской области резко потеплеетНа грядущих выходных в Орловской области резко потеплеетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, ближайшие выходные наконец-то порадуют жителей Орловской области настоящим летним теплом. Вот только дожди пока не прекратятся.

В субботу, 6 июня, ожидаются кратковременные осадки и переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +25 градусов, ночью +12. Южный ветер будет дуть с силой около 5 м/с. Атмосферное давление – 743 мм рт.ст.

7 числа временами тоже будет идти дождь, но и солнце тоже успеет порадовать. Столбики термометров поднимутся днем уже +27 градусов, а ночью температура воздуха зафиксируется на отметке в +15. Ветер сохранит свое направление, но будет практически штиль – всего 1 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт.ст.

По предварительным данным синоптиков на грядущей неделе воздух постепенно прогреется почти до +30 градусов.

Однако желающих встретить долгожданное тепло на пляже сотрудники МЧС предупреждают – официально купальный сезон еще не начался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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