На выходных в Орле резко потеплеет
По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, ближайшие выходные наконец-то порадуют жителей Орловской области настоящим летним теплом. Вот только дожди пока не прекратятся.
В субботу, 6 июня, ожидаются кратковременные осадки и переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +25 градусов, ночью +12. Южный ветер будет дуть с силой около 5 м/с. Атмосферное давление – 743 мм рт.ст.
7 числа временами тоже будет идти дождь, но и солнце тоже успеет порадовать. Столбики термометров поднимутся днем уже +27 градусов, а ночью температура воздуха зафиксируется на отметке в +15. Ветер сохранит свое направление, но будет практически штиль – всего 1 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт.ст.
По предварительным данным синоптиков на грядущей неделе воздух постепенно прогреется почти до +30 градусов.
Однако желающих встретить долгожданное тепло на пляже сотрудники МЧС предупреждают – официально купальный сезон еще не начался.
ИСТОЧНИК KP.RU