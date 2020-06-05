2020-06-05T16:03:47+03:00
Общество

Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 лет

33-летний мужчина попытался скрыть следы преступления в Железнодорожном районе облцентра
Наталья Меркулова
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Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 летОрловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 летФото: Архив "КП"
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В Орле вынесли приговор 33-летнему мужчине, жестоко расправившемуся с соседом по даче с помощью отвертки. Ближайшие 18 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия разыгралась на дачном участке СНТ «Наука» в ночь с 11 на 12 апреля 2019 года. Пьяный орловец набросился на своего знакомого и забил его насмерть. Потом, чтобы скрыть преступление, расчленил тело и с помощью своего приятеля перевез и выбросил в заброшенный колодец возле дачных участков в Железнодорожном районе города.

Недолго думая, мужчина решил прихватить с собой и вещи из дома убитого на общую сумму более 120 тысяч рублей.

- Действия 32-летнего местного жителя, являвшегося свидетелем произошедшего, квалифицированы следствием по статье «Укрывательство преступлений». Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. – рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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