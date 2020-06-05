В Орле появилось отделение Российского исторического общества

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:37:59+03:00

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Вчера, 4 июня, в ходе видеоконференции между орловскими историками, представителя учреждений культуры и руководством Российского исторического общества было принято решение о создании отделения в облцентре.

Напомним, эта общественная организация - одна из старейших в нашей стране (основана в 1866 году). Она активно занимается поддержкой исторических исследований и изучения мировой, отечественной и региональной истории. Отдельной строкой в деятельности общества стоит краеведческая и борьба с фальсификацией истории.

- Необходимость создания регионального отделения РИО в Орловской области назревала достаточно давно. Региональное отделение Общества позволит собрать вместе всех представителей исторической науки Орловщины и объединить их усилия в работе по сохранению и популяризации исторического знания, - рассказал «КП» Роман Богатырев, региональный координатор движения "Волонтеры культуры", аспирант Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.

Председателем Совета орловского отделения избрали доктора исторических наук и руководителя регионального Исполкома ОНФ Владимира Филонова.

Напомним, ранее в Орловской области начало работу общественное движение «Волонтеры культуры». Стать его участником может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU