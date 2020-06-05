5 Июнь 2020 2020-06-05T14:50:01+03:00

МЧС: купальный сезон в Орловской области еще не начался Фото: Наталья Меркулова

Решение о его старте будут принимать местные власти с учетом эпидемиологической обстановки

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5 июня в Главном управлении МЧС России по Орловской области состоялся брифинг с журналистами. В центре внимания оказался купальный сезон.

С сегодняшнего дня в регионе стартовал месячник безопасности на воде. Открытие же купального сезона пока придется подождать из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

- Наступление лета не означает автоматическое начало купального сезона. Решение о его старте будут принимать местные власти с учетом рекомендаций и складывающейся эпидемиологической обстановки, - пояснила журналистам Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время специалисты ведомства и Роспотребнадзор продолжают проверять места отдыха у воды. Приемку прошли уже 30 из 38 пляжей.

Ситуацию на водных объектах контролируют инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники полиции и муниципальные власти. Если во время рейдов отдыхающие «засекут» в воде, грозить может не только словесное предупреждение. Ведь в регионе еще не сняты ограничительные меры и самоизоляция.

Специалисты просят орловцев не спешить, чтобы долгожданный отдых не закончился печально. Причем, даже после официального старта сезона, купание в необорудованных местах останется под запретам.

В разрешенных местах поплескаться в воде можно будет при строгом соблюдении правил безопасности: никакого алкоголя, резких прыжков в воду и плавания далеко от берега. При этом температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздуха – не менее 22.

ИСТОЧНИК KP.RU