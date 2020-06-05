5 Июнь 2020 2020-06-05T14:05:18+03:00

Более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с орловских кладбищ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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С 8 мая более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с семь орловских кладбищ. Недавно, 3 июня, подрядная организация возобновила работу по очистке захоронений.

Больше всего мусора накопилось на Наугорском кладбище – 100 кубометров. Также мусор уберут с Лужковского кладбища (70 кубометров), Троицкого (60 кубометров), Афанасьевского (30 кубометров) и Крестительского (20 кубометров)

- Предстоит вывезти порядка 280 кубометров отходов. Данный подрядчик будет заниматься уборкой кладбищ до 15 июня, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU