В Орле демонтируют часть здания рухнувшего спортзала на Наугорском шоссе

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:52:03+03:00

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Вчера вечером, 4 июня, в горадминистрации, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В центре внимания оказалась судьба здания старого спортзала, расположенного между двумя общежитиями: домами №23 и №25 по Наугорскому шоссе.

Напомним, 27 мая крыша спортзала двухэтажном здании обвалилась на площади в 150 квадратных метров. Чудом, обошлось без жертв и пострадавших. Как оказалось, дома №23 и №25 входят в подпрограмму Регионального фонда капитального ремонта на 2020 год.

- Был провел визуальный осмотр квартир, прилегающих к спортзалу. Видимых дефектов выявлено не было. В настоящий момент территория, прилегающая к разрушенному зданию, ограждена, доступ к домам через спортзал перекрыт, - сообщил Леонида Захарченко, замруководителя управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации.

Сейчас в обоих домах отключен газ. Его подача возобновится после окончания демонтажа, которые планируют завершить до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU