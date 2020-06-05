Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:13:45+03:00

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Губернатор Орловской области отреагировал на жалобы жителей облцентра на запланированное строительство автомобильной дороги между микрорайона «Болховский» и «Наугорский».

Орловцы собрали более 800 подписей против строительства новой дороги, которую планируют проложить через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных. Они выступили против вырубки деревьев в лесополосе, считая, что это дорога не решит проблему с пробками.

Затем к обсуждению проблемы подключились и депутаты. Мер Орла Василий Новиков направил официальное письмо руководителю областного департамента строительства с просьбой учесть мнение жителей и рассмотреть другие варианты дороги, не затрагивающей микрорайон «Наугорский».

В свою очередь глава региона пояснил, что к нему в последнее время поступает очень много вопросов из-за этой дороги.

- Я в курсе сложившейся ситуации, ко мне также поступают обращения от жителей города. Очевидно, что эта дорога – важный и нужный инфраструктурный объект для областной столицы. Вместе с тем, абсолютно поддерживаю орловцев и могу сказать точно, в данном месте дороги не будет. Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения. Над решением проблемы работают эксперты, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба орловского горсовета, публичные слушания по вопросу строительства дороги назначены на 18 июня в 17 часов в большом зале администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU