2020-06-05T12:13:45+03:00
Общество

Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"

Губернатор Орловской области: «Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения»Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Губернатор Орловской области отреагировал на жалобы жителей облцентра на запланированное строительство автомобильной дороги между микрорайона «Болховский» и «Наугорский».

Орловцы собрали более 800 подписей против строительства новой дороги, которую планируют проложить через Наугорский лесопарк с выездом на улицу Героев пожарных. Они выступили против вырубки деревьев в лесополосе, считая, что это дорога не решит проблему с пробками.

Затем к обсуждению проблемы подключились и депутаты. Мер Орла Василий Новиков направил официальное письмо руководителю областного департамента строительства с просьбой учесть мнение жителей и рассмотреть другие варианты дороги, не затрагивающей микрорайон «Наугорский».

В свою очередь глава региона пояснил, что к нему в последнее время поступает очень много вопросов из-за этой дороги.

- Я в курсе сложившейся ситуации, ко мне также поступают обращения от жителей города. Очевидно, что эта дорога – важный и нужный инфраструктурный объект для областной столицы. Вместе с тем, абсолютно поддерживаю орловцев и могу сказать точно, в данном месте дороги не будет. Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения. Над решением проблемы работают эксперты, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба орловского горсовета, публичные слушания по вопросу строительства дороги назначены на 18 июня в 17 часов в большом зале администрации Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий
На выходных в Орле резко потеплеет
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 лет
В Орле появилось отделение Российского исторического общества
МЧС: купальный сезон в Орловской области еще не начался
Более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с орловских кладбищ
В Орле демонтируют часть здания рухнувшего спортзала на Наугорском шоссе
Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"
Антирекорд: за сутки в Орловской области коронавирусом заболели более 120 человек
5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске
Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом
В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира