2020-06-05T10:41:08+03:00
Происшествия

5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске

Орловский СК уже возбудил уголовное дело и проверяет управляющую компанию
Наталья Меркулова
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В Орловской области 5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во МценскеВ Орловской области 5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во МценскеФото: Архив "КП"
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Следственный комитет РФ по Орловской области возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В поле зрения ведомства оказалась управляющая компания во Мценске.

Сегодня, 5 июня, в собственной квартире 1-м Микрорайоне города Мценска угарным газом отравилась семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок. Родители с малышом попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Предварительно установлено, что утечка угарного газа произошла из-за неисправности газовой колонки, техническое обслуживание которой не проводилось должным образом.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи производят допросы, изымают документацию в ООО «Первая городская управляющая компания», которая обслуживает данный дом. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась и прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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