5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске
Следственный комитет РФ по Орловской области возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В поле зрения ведомства оказалась управляющая компания во Мценске.
Сегодня, 5 июня, в собственной квартире 1-м Микрорайоне города Мценска угарным газом отравилась семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок. Родители с малышом попали в больницу в состоянии средней тяжести.
Предварительно установлено, что утечка угарного газа произошла из-за неисправности газовой колонки, техническое обслуживание которой не проводилось должным образом.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи производят допросы, изымают документацию в ООО «Первая городская управляющая компания», которая обслуживает данный дом. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась и прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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