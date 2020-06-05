2020-06-05T10:19:57+03:00
Происшествия

Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом

Инцидент произошел в Знаменском районе
Наталья Меркулова
Поделиться:
Пьяный и без прав: В Знаменском районе подросток устроил ночное ДТП с переворотом. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиПьяный и без прав: В Знаменском районе подросток устроил ночное ДТП с переворотом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 5 июня, 17 летний пьяный парень учинил ДТП возле деревни Павловские Хутора (Знаменский район). Авария произошла в районе трех часов ночи на 42 км автодороги Орел-Знаменское.

Молодой человек не справился с управлением автомобиля «Хендай Солярис», съехал в кювет, врезался в опору освещения. Машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель и его 21 –летний пассажир получили травмы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника орловской колонии подозревают во взяточничестве и превышении полномочий
На выходных в Орле резко потеплеет
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Орловец, убивший соседа по даче отверткой, отправится в тюрьму на 18 лет
В Орле появилось отделение Российского исторического общества
МЧС: купальный сезон в Орловской области еще не начался
Более 2 тысяч кубометров мусора вывезли с орловских кладбищ
В Орле демонтируют часть здания рухнувшего спортзала на Наугорском шоссе
Андрей Клычков выступил против строительства в Орле дороги от "Наугорки" в "Болховский"
Антирекорд: за сутки в Орловской области коронавирусом заболели более 120 человек
5 июня семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире во Мценске
Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом
В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира