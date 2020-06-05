Пьяный и без прав: под Орлом подросток устроил ночное ДТП с переворотом

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:19:57+03:00

Пьяный и без прав: В Знаменском районе подросток устроил ночное ДТП с переворотом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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Сегодня ночью, 5 июня, 17 летний пьяный парень учинил ДТП возле деревни Павловские Хутора (Знаменский район). Авария произошла в районе трех часов ночи на 42 км автодороги Орел-Знаменское.

Молодой человек не справился с управлением автомобиля «Хендай Солярис», съехал в кювет, врезался в опору освещения. Машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель и его 21 –летний пассажир получили травмы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU