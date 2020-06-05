2020-06-05T10:02:57+03:00
Происшествия

В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира

Инцидент произошел утром 4 июня
Наталья Меркулова
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В Хотутово из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартираВ Хотутово из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира
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В четверг, 4 июня, в поселке Хомутово произошло возгорание в одном из домов на Комсомольской улице. Огонь вспыхнул в районе 8 часов утра.

В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем были уничтожены постельные принадлежности. Благодаря слаженной работе пожарных удалось избежать распростронения возгорания.

- Предполагаемая причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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