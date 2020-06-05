В орловском райцентре из-за неосторожного курения едва не сгорела двухкомнатная квартира
В четверг, 4 июня, в поселке Хомутово произошло возгорание в одном из домов на Комсомольской улице. Огонь вспыхнул в районе 8 часов утра.
В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем были уничтожены постельные принадлежности. Благодаря слаженной работе пожарных удалось избежать распростронения возгорания.
- Предполагаемая причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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