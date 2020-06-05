2020-06-05T09:44:32+03:00
Происшествия

В Советском районе Орла «Девятка» протаранила такси

Отечественная легковушка вылетела на «встречку»
Наталья Меркулова
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В Советском районе Орла «ВАЗ» протаранил такси. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиВ Советском районе Орла «ВАЗ» протаранил такси. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Сегодня ночью, 5 июля, в Советском районе Орла отечественная легковушка протаранила такси на встречной полосе. Инцидент произошел на улице 8-е Марта в 00:18.

«ВАЗ-21093» ехал по улице 60 лет Октября в сторону Герцена, а в районе дома №8 вылетел на встречку. Избежать столкновения с «Шкода Октавия» не удалось.

- 32-летний водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения и с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко. Ему назначено амбулаторное лечение. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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