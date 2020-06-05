2020-06-05T09:29:21+03:00
Общество

Сезон фонтанов в Орле откроют в День России

Работы по подготовке уже ведутся
Наталья Меркулова
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Сезон фонтанов в Орле откроют в День РоссииСезон фонтанов в Орле откроют в День РоссииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 4 июня, губернатор области Андрей Клычков во время прямого эфира на «Новом Радио Орел» рассказал о предстоящем сезоне фонтанов.

В этом году полюбоваться красотой водной стихии можно будет с 12 июня.

- Мы решили запустить фонтаны в День России, чтобы они радовали горожан. При этом должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования безопасности, - подчеркнул глава региона.

В Орле заработают новый «сухой» светодинамический фонтан на площади Содружества, светодинамические фонтаны в Горпарке, Детском парке, на площади «Юность» и бульваре Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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