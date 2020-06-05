Сезон фонтанов в Орле откроют в День России
В четверг, 4 июня, губернатор области Андрей Клычков во время прямого эфира на «Новом Радио Орел» рассказал о предстоящем сезоне фонтанов.
В этом году полюбоваться красотой водной стихии можно будет с 12 июня.
- Мы решили запустить фонтаны в День России, чтобы они радовали горожан. При этом должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования безопасности, - подчеркнул глава региона.
В Орле заработают новый «сухой» светодинамический фонтан на площади Содружества, светодинамические фонтаны в Горпарке, Детском парке, на площади «Юность» и бульваре Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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