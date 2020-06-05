2020-06-05T09:08:45+03:00
Общество

Военные самолеты могут пролететь над Орлом 24 июня

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков
Наталья Меркулова
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Военные самолеты могут пролететь над Орлом 24 июняВоенные самолеты могут пролететь над Орлом 24 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 4 июня, Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в прямом эфире на «Новом Радио Орел». Одной из основных тем стала предстоящее празднование 75-летия Парада Победы.

Напомним, масштабное событие пройдет на Красной площади в Москве. В Орле же Парада 24 июня не будет. Праздничные мероприятия планируют провести без большого скопления людей и без ветеранов.

В этот день первые лица области вместе с военнослужащими из орловского военного гарнизона возложат цветы в сквере Танкистов. Кроме того, есть вероятность, что в этот день орловцы все же смогут увидеть пролет военных самолетов над городом.

- Глава региона написал обращение к командующему Западным военным округом с просьбой реализовать план по пролету над городом Орлом в 10.00 24 июня боевых самолетов Курского авиаполка, который не состоялся 9 мая из-за плохих погодных условий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируют провести в День освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа состоится парад военной техники, традиционный салют и других праздничные события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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