2020-06-04T16:01:52+03:00
Общество

Орловский инспектор ГИБДД попал под статью за взятку в 30 тысяч рублей

Полицейского подозревают в укрывательстве виновника ДТП с участием пешехода
Наталья Меркулова
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Орловского полицейского подозревают в укрывательстве виновника ДТП с участием пешеходаОрловского полицейского подозревают в укрывательстве виновника ДТП с участием пешеходаФото: Архив "КП"
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В Свердловском районе Орловской области инспектор ГИБДД стал фигурантом уголовного дела. Полицейского подозревают в том, что за 30 тысяч рублей он согласился «замять» дело о сбитом пешеходе.

По данным следствия, преступление произошло 3 июня. Выявить его удалось сотрудникам ОРЧ СБ регионального УМВД. Назначена служебная проверка.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела по статье «Получение взятки» продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В пресс-службе регионально УМВД корресподенту "Комсомолки" соощили, что если вина сотрудника будет установлена, то он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственное руководство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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