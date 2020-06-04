Прокуратура проверит информацию о вспышке COVID-19 в орловской психбольнице спецтипа
Прокуратура Орловской области начала проверку информации СМИ о большой вспышке короновирусной инфекции в психиатрической больнице специализированного типа. Первыми о происшествии, ссылаясь на собственные источники, опубликовало сетевое издание «Орловские новости».
Так, говорится как минимум о 36 заболевших COVID-19 среди пациентов и сотрудников учреждения.
- В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в учреждении установленных санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Напомним, еще весной информация о возможной вспышке коронавируса в еще одной психбольнице не подтвердилась. Обследовали всех "постояльцев" лечебницы, врачей (всего более 180 человек) особые сомнения вызывали пятеро человек. В итоге тесты показали отрицательный результат.
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ИСТОЧНИК KP.RU