Прокуратура проверит информацию о вспышке COVID-19 в орловской психбольнице спецтипа

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:32:23+03:00

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Прокуратура Орловской области начала проверку информации СМИ о большой вспышке короновирусной инфекции в психиатрической больнице специализированного типа. Первыми о происшествии, ссылаясь на собственные источники, опубликовало сетевое издание «Орловские новости».

Так, говорится как минимум о 36 заболевших COVID-19 среди пациентов и сотрудников учреждения.

- В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в учреждении установленных санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Напомним, еще весной информация о возможной вспышке коронавируса в еще одной психбольнице не подтвердилась. Обследовали всех "постояльцев" лечебницы, врачей (всего более 180 человек) особые сомнения вызывали пятеро человек. В итоге тесты показали отрицательный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU