Обсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети
Сегодня, 4 июня, во время онлайн-брифинга руководителя Департамента здравоохранения Орловской области с журналистами стало известно, что вскоре спортивный оздоровительный лагерь «Ветерок» вскоре вновь откроет двери для детей.
Еще весной здесь создали карантинный обсерватор на 170 мест для орловцев с подозрением на коронавирусную инфекцию. Теперь его перенесут в другое место.
- Обсерватор перенесут на следующей неделе, «Ветерок» снова станет детским лагерем. Все помещения приведут в соответствующий вид согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к летней оздоровительной компании. Дети нуждаются в отдыхе, задача крайне важная, детский лагерь будет выполнять свою функцию, - пояснил Иван Залогин.
Напомним, из-за пандемии в этом году отменили открытие пришкольных оздоровительных лагерей. В целом же летняя оздоровительная кампания будет проходить в июле-августе. Сейчас межведомственная комиссия уже начала приемку лагерей.
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ИСТОЧНИК KP.RU