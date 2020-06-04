2020-06-04T15:08:57+03:00
Общество

Обсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети

Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин
Наталья Меркулова
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Обсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети. Скриншот онлайн-брифингаОбсерватор перенесут: в лагере «Ветерок» под Орлом вновь начнут отдыхать дети. Скриншот онлайн-брифинга
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Сегодня, 4 июня, во время онлайн-брифинга руководителя Департамента здравоохранения Орловской области с журналистами стало известно, что вскоре спортивный оздоровительный лагерь «Ветерок» вскоре вновь откроет двери для детей.

Еще весной здесь создали карантинный обсерватор на 170 мест для орловцев с подозрением на коронавирусную инфекцию. Теперь его перенесут в другое место.

- Обсерватор перенесут на следующей неделе, «Ветерок» снова станет детским лагерем. Все помещения приведут в соответствующий вид согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к летней оздоровительной компании. Дети нуждаются в отдыхе, задача крайне важная, детский лагерь будет выполнять свою функцию, - пояснил Иван Залогин.

Напомним, из-за пандемии в этом году отменили открытие пришкольных оздоровительных лагерей. В целом же летняя оздоровительная кампания будет проходить в июле-августе. Сейчас межведомственная комиссия уже начала приемку лагерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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