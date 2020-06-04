В Орловской области иномарка вылетела с дороги и протаранила дерево
В среду, 3 июня, на 40км автодороги Ливны -Евланово-Долгое произошло ДТП. Иномарка вылетела с дороги в кювет, протаранила дерево и оказалась на пшеничном поле.
Инцидент произошел в районе четырех часов дня. Водитель «Шеврале» ехал со стороны села Никольское в сторону села Кровцово Плота и не справился с управлением.
- 34-летний водитель получил травмы. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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