4 Июнь 2020 2020-06-04T13:50:00+03:00

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В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупе. Шестерым будущим охранникам и владельцам оружия здесь выдавали документы без обучения.

По данным следствия, руководитель организации дополнительного профессионального образования получил через посредников 71 тысячу рублей за сертификаты по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием» и «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника». Также директор обещал помочь с получением лицензий.

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области. В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину признал и раскаялся содеянном. Расследование уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп» продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU