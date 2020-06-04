2020-06-04T13:50:00+03:00
Общество

В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупе

Будущим охранникам и владельцам оружия выдавали документы без обучения
Наталья Меркулова
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В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупеВ Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупеФото: Архив "КП"
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В Орле директора стрелкового центра подозревают в коммерческом подкупе. Шестерым будущим охранникам и владельцам оружия здесь выдавали документы без обучения.

По данным следствия, руководитель организации дополнительного профессионального образования получил через посредников 71 тысячу рублей за сертификаты по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием» и «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника». Также директор обещал помочь с получением лицензий.

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области. В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину признал и раскаялся содеянном. Расследование уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп» продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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