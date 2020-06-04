"Чувствуют себя хорошо": Иван Залогин рассказал о зараженных коронавирусом в орловском Доме ребенка

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:14:10+03:00

О вспышке COVID-19 в специализированном учреждении стало известно в конце мая

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Глава орловского депздрава Иван Залогин рассказал о самочувствии детей и персонала из Дома ребенка, которые заразились коронавирусом. Вспышка инфекции в специализированном учреждении произошла в конце мая.

Тема была поднята на сегодняшнем, 4 июня, онлайн-брифинге главы областного Департамента здравоохранения с журналистами. Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, более 20 человек подхватили коронавирусную инфекцию в Доме ребенка Орла. Это 10 детей и больше 10 человек из числа персонала.

- Чувствуют себя и дети и персонал хорошо, уже близится к завершению двухнедельный карантин. Мы постоянно на связи с персоналом, все необходимое у учреждения имеется, - сообщил Иван Залогин.

Также чиновник отметил, что недобросовестные люди пытаются нажиться на этой ситуации. В социальных сетях стали появляться сомнительные сообщения о сборе средств в помощь Дому ребенка.

- В учреждении все есть, средства никто из персонала не собирает, - отметил Залогин.

Напомним, сейчас следственный комитет проводит проверку по факту заражения малышей и сотрудников учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU