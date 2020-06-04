23 орловца попались на самовольном подключении к электросетям

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:05:24+03:00

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В Орловской области уже 23 человека попались на самовольном подключении к электросетям. Сейчас заявления на них рассматривают в полиции.

Ранее в дома всех 23 орловцев электроэнергия была отключена за долги, однако расплачиваться с энергетиками они не спешили и решили вернуть свет в дом опасным и незаконным способом. Теперь им грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей статье «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

- Оплата этого штрафа не снимает с потребителей обязанности оплатить долги за электроэнергию. Более того, чтобы вернуть электроэнергию в дом, им придется погасить накопленные пени и оплатить работы по отключению-подключению энергоснабжения. Самовольно подключаясь к сетям, неплательщики только увеличивают свои долговые обязательства, - рассказали «КП» в пресс-службе ООО «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU