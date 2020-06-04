4 Июнь 2020 2020-06-04T14:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле вынесли приговор мужчине, обманувший банк на 8 миллионов рублей. Мошенника ждет 4 года в исправительной колонии общего режима.

Преступление совершил 33-летний житель Белгородской области. В декабре 2018 года он специально приехал в наш город, заранее запасясь липовыми документы. Мужчина придумал целую легенду и представился в банке родственником умершего клиента. Он рассказал, что тот хранил деньги на депозитном счете и теперь они якобы перешли к нему по наследству. Даже предъявил соответствующее свидетельство.

Летом 2019 года мошенническую схему раскрыли сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно УФСБ.

- Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении фигуранта и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU