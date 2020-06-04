2020-06-04T12:32:17+03:00
Общество

В каком из районов Орловской области меньше всего заразившихся коронавирусом

Рассказываем о географии распространения заболевания по региону на 4 июня 2020 года
Наталья Меркулова
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Географии распространения коронавируса в Орловской области на 4 июня 2020 годаГеографии распространения коронавируса в Орловской области на 4 июня 2020 года
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В Орловской области на 4 июня 2020 года подтверждено 22528 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Рассказываем о географии распространения болезни по региону.

Еще накануне в Орле количество инфицированных COVID-19 превысило 1000 человек. Сегодня этот показатель увеличился до 1069. На втором месте по числу заражений город Мценск и Мценский район - 381 случай, далее идет Орловский район - 226 случаев, Болхов и Болховский район - 97 заболевших.

Районы, в которых более пятидесяти фактов инфицирования коронавирусом: Ливны и Ливенский район - 62, Дмитровский - 60, Новодеревеньковский - 58, Урицкий - 57, Хотынецкий, Свердловский - по 54, Новосильский - 52.

Районы, где заразились вирусом более двух десятков человек: Знаменский - 43, Шаблыкинский - 42, Глазуновский - 39, Верховский - 38, Покровский - 35, Залегощенский - 23, Малоархангельский и Троснянский - по 21.

Есть несколько районов, в которых менее 20 случаев заболевания, это: Кромской и Колпнянский – по 18, Должанский - 17, Краснозоренский - 16, Корсаковский - 15.

Меньше всего заразившихся коронарирусом по последним данным в Сосковском районе. Там выявлено 12 случаев заражения за весь период пандемии.

Выздоровело уже 1363 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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